"Мне было чем заняться": Руни показал, что изменилось в его жизни за 10 лет

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни принял участие в челлендже "10 лет назад".

Футболист опубликовал в Twitter пост, показав, как изменилась его жизнь за последнее десятилетие. На первом фото изображен сам Уэйн, а также его жена Колин и сын Кай. На втором снимке к ним присоединились сыновья Клай, Кит и Касс, которые появились на свет в уходящем десятилетии.

Start of the decade ⏩ End of the decade. It’s been a busy one pic.twitter.com/5jN89Kr9T9