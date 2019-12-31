"Мне было чем заняться": Руни показал, что изменилось в его жизни за 10 лет

Новости спорта:Уэйн показал, как поменялась его жизнь за последнее десятилетие.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни принял участие в челлендже "10 лет назад".

Футболист опубликовал в Twitter пост, показав, как изменилась его жизнь за последнее десятилетие. На первом фото изображен сам Уэйн, а также его жена Колин и сын Кай. На втором снимке к ним присоединились сыновья Клай, Кит и Касс, которые появились на свет в уходящем десятилетии.

Start of the decade ⏩ End of the decade. It’s been a busy one pic.twitter.com/5jN89Kr9T9 — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 31, 2019

Под коллажем Уэйн написал: "Начало десятилетия. Конец десятилетия. Мне было чем заняться".

Ранее сообщалось, что Руни купил шикарный особняк за 23,5 млн евро с бункером.