"Стать чемпионом": Вернидуб рассказал о целях на 2020 год

Новости спорта:Юрий Вернидуб рассказал о причинах своего переезда в Беларусь.

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал о причинах своего переезда в Беларусь. Украинский специалист подчеркнул, что намерен стать чемпионом страны во главе Шахтера.

«Я принял такое решение, так как мне понравилась инфраструктура клуба, отношение его руководства к разным важным вопросам. Да и сама команда хорошая — она регулярно занимает второе-третье места, а в 2005 году была чемпионом Беларуси. К сожалению, ей пока никак не удается повторить это достижение. Хотя есть задача, есть необходимые условия и стремление людей, которые хотят осуществить это желание. Почему бы не попробовать воплотить его в реальность?», — цитирует слова Вернидуба ua-football.com.

«В Заре я проработал девять с половиной лет, за которые удалось выполнить задачу попасть в еврокубки, выиграть бронзу. Если бы в клубе сказали, что нужно двигаться дальше с прицелом на большее и укреплять ряды, то это не только обнадеживало, но и давало бы стимул в дальнейшей работе. А жить и чего-то ждать – поверьте, это уже немного надоело. Возможно, в какой-то мере по этой причине и сделал важный в карьере шаг, решив покинуть клуб».

«Если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне – в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой».

«В национальном чемпионате участвует шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентоспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, Динамо-Брест, минское Динамо, тот же Шахтер, Городея, Торпедо-БелАЗ. Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским. Единственный минус – это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем иные – в частности, в Россию».

Вернидуб был главным тренером Зари с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

Под руководством Вернидуба Заря впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне-2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.

В начале ноября 2019 года Юрий Вернидуб возглавил солигорский Шахтер. Белорусский клуб завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице с 65 очками в активе.