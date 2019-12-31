Фонсека намерен усилить Рому конкурентом Ибрагимовича

Новости спорта:Возвращение Ибрагимовича в Милан, вероятно, отправит поляка в запас.

Рома заинтересована в трансфере форварда Милана Кшиштофа Пентека. Как сообщил в Твиттере авторитетный журналист Николо Шира, Волки всерьез намерены усилить центр нападения, а кандидатура Пентека является приоритетной.

Отмечается, что на решение поляка о переходе может повлиять недавнее возвращение в стан россонери Златана Ибрагимовича.

Также в услугах Пентека были заинтересованы Атлетико и Дженоа.

Пентек выступает за Милан со средины прошлого сезона и очень здорово провел весенний отрезок времени в стане россонери. Однако в нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей, в которых забил лишь четыре гола в Серии А, три из которых с пенальти.

На сегодняшний день Милан занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.