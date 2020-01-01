Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером

Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера

Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера
09:48 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Тете стал звездой благотворительного вечера в Бразилии.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Матеус Кардосо Лемос Мартинс, более известный как Тете, стал главной звездой благотворительного вечера в столице родного штата Риу-Грунди-ду-Сул - Порто Алегри.

Праздник на стадионе "Пассо Д'Арея", куда пришли до 2000 человек, устроила организация "Всемирные молодежные силы" (на португальском "Força Jovem Universal" или сокращенно FJU) - молодежное звено неопятидесятнической Всемирной церкви "Царство Божье" (основана в Бразилии 1977 ).

FJU в составе "Царства Божьего" занимается организацией досуга детей и молодежи, имеет команды по различным видам спорта, в том числе футбольные. Для них FJU устраивает соревнования. Финал такого чемпионата как раз и состоялся на стадионе города Порту Алегри.

После награждения победителей, информирует Correiro do Povo, состоялся праздничный матч между детской командой FJU и командой друзей Тете - он является воспитанником этой молодежной организации.

Тете в своей речи подчеркнул на важности спорта в жизни молодежи.

"Кто-то в свое время поверил в меня и сегодня я могу быть примером для многих", - сказал Тете.

Футболист заверил, что остается мотивированным и на 2020 год.

Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах

"Продолжу работать, потому что, слава Богу, все идет хорошо", - добавил бразильский легионер "Шахтера".

Добавим, что во время мероприятия было собрано около 2 тонн еды и игрушек. Их FJU передаст благотворительным организациям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Тете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Анчелотти назвал лучшую команду Европы
02 Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия
03 Лэмпард нашел для Челси нового "Дрогба"
04 "Мне было чем заняться": Руни показал, что изменилось в его жизни за 10 лет
05 "Он погорячился": Суарес поддержал Месси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь