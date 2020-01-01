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Давид Вилья завершил карьеру футболиста

Давид Вилья завершил карьеру футболиста
11:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Вилья завершил карьеру, выиграв Кубок Японии с Кобе.

Нападающий Виссел Кобе Давид Вилья провел последний официальный матч в карьере. Команда испанца в финале Кубка Японии обыграла Касиму со счетом 2:0.

38-летний Вилья появился на поле в концовке встречи. В ноябре Давид сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона в Японии.

В течение карьеры Вилья играл за Спортинг Хихон, Сарагосу, Валенсию, Барселону, Атлетико, Нью-Йорк Сити и Мельбурн Сити. За сборную Испании форвард провел 98 матчей и забил рекордные 59 голов. Вместе с национальной командой Давид выигрывал Евро-2008 и чемпионат мира-2010.

Отметим, что в составе Кобе сыграли другие известные футболисты: защитник Томас Вермален, полузащитник Андрес Иньеста и нападающий Лукас Подольски.

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В 2019 году Вилья провел 29 матчей за Кобе, отметившись 13 голами и 2 результативными передачами.

Кубок Японии. Финал

Виссел Кобе — Касима — 2:0 (2:0)

Голы: Инукаи, 18, автогол, Фудзимото, 38

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Сборная Испании, Япония, МЛС, Футбол, Давид Вилья.
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