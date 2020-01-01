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Цвет кожи помешал футболисту перейти в другой клуб

Цвет кожи помешал футболисту перейти в другой клуб
11:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Камерунский вратарь подвергается расизму почти в каждом выездном матче.

Голкипер Аякса Андре Онана заявил, что в 2017 году другой клуб отказался от трансфера камерунца из-за цвета кожи. Также вратарь отметил, что сталкивается с расизмом почти в каждом выездном матче.

«В мой первый год в Аяксе мы дошли до финала Лиги Европы [сезон 2016/17]. После этого мой агент разговаривал с заинтересованным клубом, но они решили отказаться от трансфера, поскольку у темнокожего вратаря возникли бы трудности с болельщиками. Дело было не в том, что они считали меня недостаточно хорошим игроком».

«Расизм есть. Мне приходится иметь дело с ним почти в каждом выездном матче. Но я об этом не говорю. Если вы считаете меня за обезьяну — ладно. Я не вижу разницы между белым и черным. Если вы так делаете, то это ваша проблема», — цитирует Онана Voetbalzone.nl.

В декабре в матче Тоттенхэм — Челси (0:2) расизму подвергся защитник гостей Антонио Рюдигер. Также фанат Синих был арестован по обвинению в расизме в адрес нападающего Шпор Сон Хын Мина.

Отметим, что Серия А запустила кампанию против расизма, где использовала изображение обезьян, однако эта идея подверглась жесткой критике со стороны итальянских команд, после чего Лига приняла решение представить новую кампанию в конце февраля.

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Онана в нынешнем сезоне провел 30 матчей за Аякс во всех турнирах, пропустив 29 голов.

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Камерун, Новости футбола, Сборная Камеруна, Андре Онана.
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