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Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ: Мы должны поздравить Ливерпуль

Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ: Мы должны поздравить Ливерпуль
19:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение Ливерпулем Юргена Клоппа.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ход чемпионской гонки в АПЛ, лидирует в которой Ливерпуль.

Наставник горожан отметил, что не все зависит от команды, но не смог не признать отличную работу Ливерпуля.

"Надо усерднее работать, еще лучше играть и молиться. Мы всегда делаем все, что в наших силах. Но нужно сказать, что есть и другие проблемы, которые мы не можем контролировать. Имею ли я ввиду VAR? Вы все сами все понимаете.

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У нас фантастический коллектив, я очень люблю свою команду. А Ливерпуль невероятен. Они - чемпионы Европы и потеряли только два очка в АПЛ. Мы должны их поздравить. Разрыв не должен быть таким большим, но так получилось", - цитирует Гвардиолу ВВС.

Отметим, что Ливерпуль лидирует в таблице АПЛ, имея в своем арсенале 55 очков. Манчестер Сити занимает третье место с 41 баллом, а на второй позиции находится Лестер, который опережает горожан на 1 очко.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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