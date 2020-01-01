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Погба не поможет МЮ в матче с Арсеналом

Погба не поможет МЮ в матче с Арсеналом
15:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Поль Погба не примет участия в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не примет участия в матче 21-го тура чемпионата Англии.

По информации The Daily Mail, француз не прилетел с командой в Лондон.

Футболист пропустил три месяца из-за травмы лодыжки, после чего дважды появлялся на поле, выходя на замену. В последнем матче МЮ - против Бернли - Погба также не участвовал сославшись на необходимость восстановиться.

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Ранее сообщалось, что футболисты считают, что Погба уже не сыграет за "красных дьяволов".

Кроме того, появлялась информация о том, что уже в январе француз может перейти в Ювентус.

Матч Арсенал - Манчестер Сити пройдет 1 января в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Арсенал (Лондон), Поль Погба, Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола.
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