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Лэмпард - о матче с Брайтоном: Хорошо, что не проиграли

Лэмпард - о матче с Брайтоном: Хорошо, что не проиграли
17:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лондонцы вновь потеряли очки против команды из средины таблицы.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с Брайтоном со счетом 1:1. По его словам, его подопечные могли закрывать встречу еще в первом тайме, но в итоге им даже повезло не проиграть.

«Итог неприятен сразу по нескольким причинам. В первом тайме мы были нацелены на победу, но не были достаточно безжалостны. Мы забили гол и владели преимуществом, но не смогли закрыть игру», — цитирует Лампарда BBC со ссылкой на BT Sport.

«Мы позволили Брайтону остаться в игре. В итоге они забили нам удивительный мяч, а нам повезло, что мы не проиграли.

Челси упустило победу над Брайтоном в АПЛ (Фото, Видео)

В конце концов, сработала тактика обеих команд, но они оказались лучше нас. Отсутствие согласованности является проблемой, мы должны обратить на это внимание. Я недоволен игрой».

Уже на 10-й минуте Сесар Аспиликуэта вывел вперед команду Лэмпарда, забив первый гол в АПЛ в новом году. Синие вели в счете практически весь матч.

Брайтон сравнял счет на 84-й минуте — точный удар на счету иранца Алирезы Джаханбахша.

Челси находится на четвертом месте турнирной таблицы АПЛ, а Брайтон занимает 13-е место. В следующей игре лондонцы сыграют 11 января с Бернли, Чайки встретятся в тот же день против Эвертона.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, ФК Брайтон.
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