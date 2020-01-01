Ибрагимович назвал своего любимого футболиста

Новости спорта:Златан Ибрагимович назвал футболиста, который ему импонирует больше всего.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович назвал футболиста, который ему импонирует больше всего. Слова форварда приводит Mirror.

«Мбаппе делает разницу. Он все еще молод. Все мы надеемся, что он продолжит усердно работать. Несмотря на возраст, Килиан уже является звездой. Надеюсь, он сохранит голод и не разлюбит футбол, а продолжит становиться лучше и добавиться успеха. Для этого ему нужно сохранять хладнокровие, что не всегда легко.

Когда играл Роналдо, мы все пытались ему подражать. У него был очень элегантный стиль игры. Раньше я смотрел матчи с его участием, однако это уже в прошлом. Прямо сейчас любимым футболистом, вероятно, является Мбаппе, игрок выделяется на фоне остальных».

Напомним, Ибрагимович заключил сделку с клубом из Швеции, за это его возненавидели в Мальме.