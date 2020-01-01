Лестер громит Ньюкасл и продолжает погоню за Ливерпулем (Видео)

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В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Лестер на выезде победил Ньюкасл со счетом 3:0.

Два гола команда Брендана Роджерса провела в первой половине игры. Сперва забил Айосе Перес, а затем Джеймс Мэддисон.

В концовке игры Лисы установили окончательный счет: третий мяч Лестера провел Хамза Чоудхури.

Обзор матча:

Лестер закрепился на втором месте турнирной таблицы АПЛ, Ньюкасл остался на 11-й позиции. В следующем туре Роджерс сыграет 11 января против Саутгемптона, а Сороки встретятся с Вулверхэмптоном.