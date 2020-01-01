ПСЖ замахнулся на лидера Тоттенхэма: сумасшедший контракт

Новости спорта:Кристиан Эриксен попал в сферу интересов ПСЖ.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен попал в сферу интересов ПСЖ.

Руководство клуба уже предложило датчанину контракт до 2025 года. Зарплата футболиста в ПСЖ составит 12 миллионов евро в год. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Контракт датчанина со Шпорами рассчитан до июня 2020 года, однако он уже заявил о своем желании сменить клуб.

За хавбека намерен побороться Манчестер Юнайтед. Красные дьяволы готовы ждать до лета, чтобы подписать Эриксена бесплатно.

Кроме того, 27-летним футболистом интересуется Интер.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за Тоттенхэм 23 матча во всех турнирах. Он отличился 3 голами и 3 результативными передачами.