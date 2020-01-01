Потенциальный форвард Динамо: Хочу поиграть в АПЛ

Новости спорта:Андраж Шпорар рассказал о своих предпочтениях относительно продолжения карьеры.

Нападающий братиславского Слована Андраж Шпорар, интерес к которому проявляет киевское Динамо, заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ.

При этом игрок упомянул, что находится в контакте с Селтиком.

"Мы контактируем с Селтиком, но я бы предпочел поиграть в АПЛ", - цитирует Шпорара 24ur.com.

Ранее сообщалось, сколько за футболиста готовы заплатить киевляне и устраивает ли эта сумма Слован.

Отметим, что в 2019 году Шпорар забил 36 голов во всех турнирах, заняв девятое место в списке лучших бомбардиров года.