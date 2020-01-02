Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Анчелотти: После Ман Сити нам предстоит тяжелая игра с Ливерпулем

Анчелотти: После Ман Сити нам предстоит тяжелая игра с Ливерпулем
13:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник Эвертона считает, что команде нужно сохранить настрой из матча с Ман Сити на игру с Ливерпулем.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

«Честно говоря, «Манчестер Сити» провёл отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре вплоть до финального свистка. В конце концов «Сити» заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верные решения. Во втором тайме мы продемонстрировали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжёлая игра с «Ливерпулем», и нам нужно сохранить настрой», — приводит слова Анчелотти BBC.

Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)

«Манчестер Сити» набрал 44 очка, чемпионы Англии занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. При этом «красные» провели на два матча меньше. «Эвертон» с 25 очками располагается на 10-м месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карло Анчелотти, ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернется в Динамо после отпуска
02 Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
03 Моуриньо оконфузился во время матча АПЛ (Фото)
04 Моуриньо начал 2020 год с сенсационного поражения (Фото, Видео)
05 Потенциальный форвард Динамо: Хочу поиграть в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь