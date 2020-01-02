Ибрагимович прилетел в Италию (Видео)

Новости спорта:Сегодня швед пройдет медицинский осмотр.

Форвард Златан Ибрагимович прилетел в Италию на частном самолете для прохождения медосмотра и завершения всех документальных формальностей сделки с Миланом.

Милан объявил о возвращении Ибрагимовича на прошлой неделе. Бывший нападающий сборной Швеции уже выступал на Сан-Сиро с 2010 по 2012 год, забив 56 голов в 85 матчах россонери.

Ибрагимович подпишет с Миланом контракт до конца сезона с зарплатой в 3,5 миллиона евро, дополнительные 500 тысяч форвард получит, если россонери выйдут в еврокубки.

Соглашение предусматривает автоматическое продление, если швед примет участие в 50% матчей Милана до завершения сезона. Контракт будет продлен еще на год, а зарплата Златана составит уже 6 миллионов.

На сегодняшний день Милан занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. В следующем туре 6 января команда Стефано Пиоли сразится против Сампдории.