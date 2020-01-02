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"Мы не можем ждать": когда Минамино дебютирует за Ливерпуль

"Мы не можем ждать": когда Минамино дебютирует за Ливерпуль
14:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Японский новичок Ливерпуля Такуми Минамино сможет дебютировать в составе "красных" в матче с Эвертоном.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что полузащитник Красных Такуми Минамино сможет дебютировать уже в ближайшем матче против Эвертона. Коуч Ливерпуля выразил надежду, что японцу не потребуется много времени на адаптацию.

«Я рассчитываю включить его в состав на матч против Эвертона в Кубке Англии. Сейчас такая стадия сезона, что мы не можем ждать 15 недель, пока он адаптируется и сможет играть. Мы подписали игрока и ему не нужно сейчас меняться», — цитирует слова Клоппа The Independent.

«Минамино нужно оставаться собой. Жду того момента, когда мы начнем работу. К сожалению, мы пока что мало говорили, однако я ему успел посоветовать кое-что. Думаю, что у нас все сложится».

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В середине декабря 24-летний японец подписал контракт с командой Юргена Клоппа. Действующий обладатель Кубка европейских чемпионов активировал клаусулу в контракте Минамино, которая составляет 7,25 миллиона фунтов (8,5 миллиона евро). Сам японец после перехода заявил, что хочет с новой командой выиграл как чемпионат Англии, так и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Он также забивал своему новому клубу в матче группового раунда Лиги чемпионов (3:4). 

Ливерпуль сегодня проведет матч 21-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед. Мерсисайдцы уверенно лидируют в чемпионате Англии с отрывом от Лестера в 10 очков и двумя играми в запасе. Матч Кубка Англии против Эвертона пройдет 5 января.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Такуми Минамино.
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