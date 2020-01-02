Колос проведет тренировочный сбор в Турции

Новости спорта:Футболисты Колоса выйдут из отпуска 13 января.

Футболисты Колоса выйдут из отпуска 13 января, сообщает официальный сайт клуба. В этот день игроки пройдут медицинское обследование.

15 января Колос отправится на первый двухнедельный сбор в Турцию. Соперники клуба УПЛ в контрольных поединках определятся позже.

Колос завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. От шестой позиции команду Руслана Костышина отделяет всего 2 очка.

Первый матч после возобновления чемпионата Украины Колос проведет на выезде против Александрии. Ориентировочная дата поединка 22 февраля.