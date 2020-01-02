Задачи на январь: кем хочет усилиться МЮ зимой

Новости спорта:Джеймс Мэддисон из Лестера и Джек Грилиш из Астон Виллы являются главными трансферными целями Манчестер Юнайтед.

Полузащитники Джеймс Мэддисон из Лестера и Джек Грилиш из Астон Виллы являются главными трансферными целями Манчестер Юнайтед, передает The Independent.

Красные дьяволы попытаются подписать новичков в центр поля в связи с травмами Скотта Мактоминея и Поля Погба.

Сообщается, что на Олд Траффорд планируют также рассмотреть кандидатуру Кристиана Эриксена из Тоттенхэма, но датчанин намерен перебраться в один из зарубежных чемпионатов.

В кандидатуре Бруну Фернандеша из Спортинга, в свою очередь, не заинтересован главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

Мэддисон в нынешнем сезоне забил 9 голов в 23 матчах Лестера во всех турнирах. На счету Грилиша — 8 голов и 6 ассистов в 21 поединке.

После вчерашнего поражения от Арсенала (0:2) манкунианцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.