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Аутсайдер АПЛ нацелился на форварда Челси

Аутсайдер АПЛ нацелился на форварда Челси
19:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Астон Вилла намерена арендовать нападающего Челси Миши Батшуайи.

Астон Вилла намерена арендовать нападающего Челси Миши Батшуайи, информирует Sky Sports.

Вилланы нуждаются в усилении линии атаки в связи с травмой Уэсли, который рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Однако сам Батшуайи не горит желанием покидать Лондон и намерен доказать свою состоятельность главному тренеру Синих Фрэнку Лампарду.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в 19 матчах за Челси во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами и тремя ассистами, но на поле провел всего 459 минут.

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Астон Вилла ведет борьбу за выживание в чемпионате Англии, опережая идущий в зоне вылета Борнмут всего на одно очко. В следующем туре команда Дина Смита дома сыграет с Манчестер Сити.

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ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Миши Батшуайи.
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