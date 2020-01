Между двух огней: Шеффилд провел тренировку в уникальном парке Ливерпуля

Футболисты Шеффилд Юнайтед провели тренировку перед выездным матчем против Ливерпуля в знаменитом Стэнли Парке.

Стэнли Парк известен тем, что разделяет стадионы двух знаменитых мерсисайдских клубов — Ливерпуля и Эвертона.

Против лидера Премьер-лиги Шеффилду предстоит сыграть сегодня в 22:00 по киевскому времени.

No airs and graces, just hard work pic.twitter.com/QBsgPpNW99