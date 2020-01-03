Ибрагимович озвучил свою главную цель в Милане (Видео)

Милан официально представил Златана Ибрагимовича. Футболист будет играть в команде под 21-м номером.
Швед рассказал, как его выбирал, а также цель своего прихода в туринский клуб.
"Я показал все доступные номера своим детям и они выбрали 21, поэтому я его оставил.
Что касается меня, то я не изменился. Я все так же полон решимости и уверенности. Разве я когда-то боялся? Нет.
Моя цель - помочь клубу и команде улучшить ситуацию. На своем уровне я сделаю все, что в моих силах.
Все счастливы, я получил очень много сообщений с поздравлениями. Наконец-то все официально", - сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.
@Ibra_official: "Confident, hungry and determined"— AC Milan (@acmilan) 2 января 2020 г.
Ibra: "Ho voglia, fame e fiducia"#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/nhKlOYCAd5
Напомним, что о переходе Ибрагимовича в Милан стало известно в конце декабря.
Отметим, что на данный момент Милан занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.