Ибрагимович озвучил свою главную цель в Милане (Видео)

Новости спорта:Милан официально представил Златана Ибрагимовича.

Милан официально представил Златана Ибрагимовича. Футболист будет играть в команде под 21-м номером.

Швед рассказал, как его выбирал, а также цель своего прихода в туринский клуб.

"Я показал все доступные номера своим детям и они выбрали 21, поэтому я его оставил.

Что касается меня, то я не изменился. Я все так же полон решимости и уверенности. Разве я когда-то боялся? Нет.

Моя цель - помочь клубу и команде улучшить ситуацию. На своем уровне я сделаю все, что в моих силах.

Все счастливы, я получил очень много сообщений с поздравлениями. Наконец-то все официально", - сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.

Напомним, что о переходе Ибрагимовича в Милан стало известно в конце декабря.

Отметим, что на данный момент Милан занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.