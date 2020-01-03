Руни результативно дебютировал в составе Дерби Каунти (Видео)

Новости спорта:Легендарный форвард провел первый матч на уровне Чемпионшипа.

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни официально дебютировал в качестве играющего тренера Дерби Каунти.

В матче 26-го тура английского Чемпионшипа против Барнлси (2:1) легендарный форвард вывел Баранов с капитанской повязкой и отличился результативной передачей в моменте с голом нападающего Джека Марриотта.

Напомним, что до подписания контракта с Дерби Руни два сезона отыграл в чемпионате МЛС за Ди Си Юнайтед и суммарно забил за клуб 25 голов в 52 матчах.

Обзор матча:

После сегодняшней победы Дерби остался на 17-й позиции в турнирной таблице.