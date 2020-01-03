Клопп - о матче с Шеффилдом: Я горжусь своими парнями

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче 21-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче 21-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В комментарии порталу ВВС Клопп также высказался о беспроигрышной серии «красных» в АПЛ, которая длится уже целый год.

«Очевидно, что не проигрывать в течение года – это хорошо, но цель победить в игре, а не продлить серию. Когда играешь против «Шеффилда», лучшее, что можно сделать – так, чтобы игра была не впечатляющей. Мы контролировали ход встречи.

Мы играли за линиями их формации, между линиями, проводили контратаки, все, что мы хотели. Ребята действовали отлично. Я по-настоящему счастлив и горжусь своими парнями. Однако мы не должны принимать такие вещи как должное. То, как мы контролировали игроков Шеффилд Юнайтед – было необычно».

Напомним, полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон провел наибольшее количество матчей в АПЛ за последнее десятилетие.