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Клопп - о матче с Шеффилдом: Я горжусь своими парнями

Клопп - о матче с Шеффилдом: Я горжусь своими парнями
08:53 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче 21-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче 21-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В комментарии порталу ВВС Клопп также высказался о беспроигрышной серии «красных» в АПЛ, которая длится уже целый год.

«Очевидно, что не проигрывать в течение года – это хорошо, но цель победить в игре, а не продлить серию. Когда играешь против «Шеффилда», лучшее, что можно сделать – так, чтобы игра была не впечатляющей. Мы контролировали ход встречи.

Мы играли за линиями их формации, между линиями, проводили контратаки, все, что мы хотели. Ребята действовали отлично. Я по-настоящему счастлив и горжусь своими парнями. Однако мы не должны принимать такие вещи как должное. То, как мы контролировали игроков Шеффилд Юнайтед – было необычно».

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Напомним, полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон провел наибольшее количество матчей в АПЛ за последнее десятилетие.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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