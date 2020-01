Ювентус совершил первый зимний трансфер (Видео)

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.

За переход 19-летнего хавбека «старая синьора» заплатила € 35 млн. Сумма трансфера шведа может вырасти ещё на € 9 млн за счёт различного рода бонусов.

Вторую часть текущего сезона футболист проведёт на правах аренды в «Парме», за которую он выступал на аналогичных условиях с минувшего лета. Контракт с «Ювентусом» игрок подписал сроком до лета 2024 года.

«Il mio 2020 non poteva iniziare meglio di così. Sono molto contento, è una grande giornata per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che hanno lavorato con me»



Le prime parole di Dejan dopo la firma pic.twitter.com/BtqliN7YsD