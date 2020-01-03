Фанаты Динамо определили лучшего футболиста киевлян в 2019 году

Новости спорта:Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом Динамо в 2019 году по версии болельщиков.

Вингер Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом Динамо в 2019 году по версии болельщиков, о чем клуб сообщил на официальном сайте.

В голосовании приняли участие больше семи тысяч пользователей, Карлосу достался 31 процент голосов.

Де Пена присоединился к Динамо в апреле прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор забил 6 голов и отдал столько же результативных передач в 32 матчах киевлян во всех турнирах.

В последний день 2019-го вице-чемпионы Украины объявили о продлении контракта с Де Пеной до конца 2021 года.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте в таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего Шахтера на 14 очков.