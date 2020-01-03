Фанаты Динамо определили лучшего футболиста киевлян в 2019 году

Вингер Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом Динамо в 2019 году по версии болельщиков, о чем клуб сообщил на официальном сайте.
В голосовании приняли участие больше семи тысяч пользователей, Карлосу достался 31 процент голосов.
Де Пена присоединился к Динамо в апреле прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор забил 6 голов и отдал столько же результативных передач в 32 матчах киевлян во всех турнирах.
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Карлос де Пена - найкращий гравець року за версією вболівальників На офіційному сайті "Динамо" завершилося голосування за найкращого гравця команди в 2019 році. Голосування тривало до 31 грудня включно, у ньому взяли участь понад сім тисяч уболівальників. Перше місце в опитуванні посів Карлос де Пена, який на момент завершення прийому голосів набрав 31% симпатій респондентів.
В последний день 2019-го вице-чемпионы Украины объявили о продлении контракта с Де Пеной до конца 2021 года.
На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте в таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего Шахтера на 14 очков.