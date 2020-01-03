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Лион отклонил предложение Челси по Дембеле

Лион отклонил предложение Челси по Дембеле
10:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лион отклонил первое предложение Челси в 34 миллиона фунтов о покупке нападающего Мусса Дембеле.

Лион отклонил первое предложение Челси в 34 миллиона фунтов о покупке нападающего Мусса Дембеле. Sky Sports сообщает, что в руководстве Ткачей не собираются продавать игрока.

Вчера французский гранд в публичном объявлении на официальном сайте сообщил, что намерен сохранить француза в команде.

Ранее сообщалось, что в Дембеле главных тренер Челси Фрэнк Лампард видит нового Дидье Дрогба.

Во всех турнирах нынешнего сезона форвард забил 10 голов и отдал 2 результативных передач в 25 матчах.

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В декабре стало известно, что после снятия с Челси запрета на подписание новых игроков руководство Синих выделило на трансферы 150 миллионов фунтов.

На сегодняшний день команда Лампарда занимает четвертое место в таблице АПЛ, Лион занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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ФК Челси, ФК Лион, Футбол, Мусса Дембеле, Новости футбола.
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