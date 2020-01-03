Арсенал намерен подписать лидера обороны Баварии

Новости спорта:Арсенал намерен усилить линию обороны.

Арсенал намерен усилить линию обороны. Канониры заинтересованы в переходе защитника Баварии Жерома Боатенга, сообщает GGFN со ссылкой на Sky Sports Germany.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Сам игрок уже общался с наставником Баварии Хансом Фликом по поводу своего будущего, на что Флик посоветовал Боатенгу самостоятельно принять решение.

В текущем сезоне Боатенг провел в составе немецкого гранда 14 матчей во всех турнирах.

Напомним, что летом сообщалось об интересе Интера и Ювентуса к защитнику. Контракт Боатенга с мюнхенцами истекает летом 2021 года.

На сегодняшний день действующий чемпион Германии занимает третье место в таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего Лейпцига на четыре очка. Арсенал идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч Канониры проведут 6 января дома против Лидс Юнайтед в рамках 1/32 финала Кубка Англии.