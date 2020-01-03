Футболисты МЮ ожидают ухода Погба

Новости спорта:Игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб в ближайшее время.

Игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.

Как сообщает источник, руководство английского клуба беспокоит поведение агента полузащитника Мино Райолы. Он утверждал, что клуб способен загубить будущее таких футболистов как Пеле и Марадона.

Агент также регулярно даёт комментарии относительно будущего француза, не раз заявляв о том, что его клиент хочет перейти в мадридский «Реал» или вернуться в туринский «Ювентус».

Контракт Поля Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года, однако у манкунианцев есть опция продления соглашения еще на год. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.