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Футболисты МЮ ожидают ухода Погба

Футболисты МЮ ожидают ухода Погба
12:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб в ближайшее время.

Игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что полузащитник команды Поль Погба покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщает The Times.

Как сообщает источник, руководство английского клуба беспокоит поведение агента полузащитника Мино Райолы. Он утверждал, что клуб способен загубить будущее таких футболистов как Пеле и Марадона.

Агент также регулярно даёт комментарии относительно будущего француза, не раз заявляв о том, что его клиент хочет перейти в мадридский «Реал» или вернуться в туринский «Ювентус».

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Контракт Поля Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года, однако у манкунианцев есть опция продления соглашения еще на год. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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