Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из Японии

Новости спорта:Антонио Карлос Заго назначен на пост главного тренера Касимы Антлерс.

Экс-ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго назначен на пост главного тренера «Касимы Антлерс», о чем сообщил официальный сайт японского клуба.

Отмечается, что Антонио Карлос Заго будет работать с «Касимой Антлерс» в сезоне-2020.

Интересно, что до назначения в японский клуб 50-летний специалист работал с «Ред Булл Брагантино», который вывел в бразильскую Серию А по итогам минувшего сезона. При этом, прежний клуб Заго на своей официальной странице в Instagram отреагировал на официальное сообщение «Касимы Антлерс», отметив, что имеет действующий контракт с тренером до конца 2021 года и не согласовал с кем-либо условия его расторжения.

Напомним, что во время карьеры футболиста Антонио Карлос Заго, широко известный в Европе по выступлениям за «Рому», играл в Японии за «Касива Рейсол».