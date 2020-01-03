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Кулусевски рассказал подробности перехода в Ювентус

Кулусевски рассказал подробности перехода в Ювентус
12:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Деян Кулусевски дал свое первое интервью в качестве игрока Старой синьоры.

Новоиспеченный полузащитник Ювентуса Деян Кулусевски дал свое первое интервью в качестве игрока Старой синьоры. Футболист подчеркнул, что ему предпочтительней играть на позиции треквартисты.

«Это день — судьбоносный для меня. 2020 год не мог начаться лучше. Я думаю, что мне очень сильно поможет Сарри. Я изучал его работу в Наполи и Челси: быстрый ход мяча, поддержка игроков. Он — фантастический», — цитирует слова игрока Football Italia со ссылкой на JTV.

«Я начинал треквартистой, но уже в Аталанте и Парме мне пришлось работать с разными тренерами, поэтому могу выступать как вингером, так и меццалой. Я играю ради побед — недолго думал над переходом в Ювентус».

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Вчера Ювентус объявил о подписании контракта с Кулусевски. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. За переход 19-летнего шведа Старая синьора заплатила 35 миллионов еврою

Кулусевски присоединится к Ювентусу будущим летом, а завершит сезон молодой игрок в составе Пармы, за которую он выступает со старта чемпионата на правах аренды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей, забив четыре мяча и отдав семь результативных передач.

В ближайшем туре Серии А Ювентус примет Кальяри, а Парма на выезде сразится с Аталантой.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Деян Кулусевски.
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