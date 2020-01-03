Шеффилд планирует усилиться экс-футболистом Ман Сити

Новости спорта:Джек Родуэлл вскоре может подписать контракт с Шеффилд Юнайтед.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Джек Родуэлл вскоре может подписать контракт с Шеффилд Юнайтед, сообщает Sky Sports.

По информации издания, клуб АПЛ предложил 28-летнему англичанину краткосрочный контракт и надеется задействовать игрока в матче Кубка Англии против Файлда 5 января.

Ранее Родуэлл выступал за Эвертон, Манчестер Сити, Сандерленд и Блэкберн. Футболист находится без клуба с начала сезона.

В октябре сообщалось, что игрока может купить Рома, но затем итальянцы отказались от этого трансфера.

Шеффилд находится на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 29 очков после 21-го сыгранного тура.