Манчестер Сити продлит контракт с ключевым игроком

Новости спорта:Ман Сити намерено предложит Фернандиньо новый контракт

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо может остаться в стане Горожан и продлить контракт с клубом. Sky Sports информирует, что в стане Сити уверены в успешной пролонгации соглашения с опытным футболистом.

34-летний Фернандиньо перешел в стан Ман Сити в июне 2013 года из донецкого Шахтера. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Контракт бразильца истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Фернандиньо провел в составе Горожан 22 матча во всех турнирах, однако результативными действиями отметиться не смог.

Манчестер Сити с 44 очками в активе продолжает занимать третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы завтра сыграет в Кубке Англии против Порт-Вейла