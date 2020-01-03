Лидер МЮ пропустит около месяца из-за травмы

Новости спорта:Сульшер заявил, что ближайший месяц Погба не помощник для команды.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер - о состоянии хабвека Поля Погба.

«Нам предстоит игра третьего раунда Кубка Англии, а меня опять спрашивают только о Погба. Он вернулся после долгого отсутствия, провел два матча, его нога отреагировала на это, и он не смог сыграть против «Бернли». Поль чувствовал боль в голеностопе. Мы сделали снимок. Это не та же самая травма, это другое повреждение. Конечно, когда мы получили результаты обследования, то поговорили с ним.

Конечно, игроки всегда консультируются со своими врачами. Может, в прошлый раз я неточно выразился из-за своего плохого английского. Я тоже так делал перед операцией. Ты хочешь получить еще одно надежное мнение. Ты знаешь, что есть люди, которым ты доверяешь, поэтому и разговариваешь с ними.

Как я говорил, когда я делал операцию на колене, то у меня были свои люди в Норвегии и Швеции. Я разговаривал с ними. Очевидно, что у Поля есть свои врачи, которым он доверяет, мнение которых важно для него. Сейчас все настолько ясно, насколько только возможно.

Ему посоветовали сделать операцию. Это не стало серьезным вмешательством, скорее всего, он, как я и говорил, пропустит три или четыре недели», – сказал Сульшер.