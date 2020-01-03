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Лидер МЮ пропустит около месяца из-за травмы

Лидер МЮ пропустит около месяца из-за травмы
15:34 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сульшер заявил, что ближайший месяц Погба не помощник для команды.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер - о состоянии хабвека Поля Погба.

 

«Нам предстоит игра третьего раунда Кубка Англии, а меня опять спрашивают только о Погба. Он вернулся после долгого отсутствия, провел два матча, его нога отреагировала на это, и он не смог сыграть против «Бернли». Поль чувствовал боль в голеностопе. Мы сделали снимок. Это не та же самая травма, это другое повреждение. Конечно, когда мы получили результаты обследования, то поговорили с ним.

Конечно, игроки всегда консультируются со своими врачами. Может, в прошлый раз я неточно выразился из-за своего плохого английского. Я тоже так делал перед операцией. Ты хочешь получить еще одно надежное мнение. Ты знаешь, что есть люди, которым ты доверяешь, поэтому и разговариваешь с ними.

Как я говорил, когда я делал операцию на колене, то у меня были свои люди в Норвегии и Швеции. Я разговаривал с ними. Очевидно, что у Поля есть свои врачи, которым он доверяет, мнение которых важно для него. Сейчас все настолько ясно, насколько только возможно.

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Ему посоветовали сделать операцию. Это не стало серьезным вмешательством, скорее всего, он, как я и говорил, пропустит три или четыре недели», – сказал Сульшер.

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ПСЖ, Поль Погба, АПЛ, Манчестер Юнайтед.
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