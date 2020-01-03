Динамо подписало игрока российского клуба

Новости спорта:Динамо усилилось нигерийцем из РПЛ.

Нигерийский полузащитник Ола Муйива продолжит карьеру в «Динамо». С 21-летним хавбеком подписан контракт сроком на 3,5 года.

Основная позиция — левый вингер, также способен сыграть на позициях правого вингера и центрального нападающего.

Последним его клубом был российский «Тамбов», за который он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 35 матчах. С 1 января — свободный агент.

Также играл за белорусский «Дняпро», «Локомотив» Ташкент и «Саксан» из Молдовы. Игрок сборной Нигерии U-23, в составе которой принял участие в Кубке африканских наций. Тransfermarkt оценивает игрока в 250 000 евро.