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Куртуа заступился на одноклубника перед журналистами

Куртуа заступился на одноклубника перед журналистами
16:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тибо Куртуа похвалил Гарета Бейла.

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал критику, которая все время сыпется в адрес его партнера по команде Гарета Бэйла.

Футболиста часто упрекают в том, что он не знает испанского языка, несмотря на то, что много лет играет в Испании. Кроме того, валлийцу часто вспоминают его любовь к гольфу, считая, что это мешает футболу.

"Мне нравится, что я могу поддерживать свой английский, общаясь с Гаретом, хотя испанским он владеет лучше, чем многие думают. Он легко мог бы дать интервью на испанском, без всяких проблем. Я много с ним разговариваю, мне тоже нравится гольф.

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Гарет делает все, чтобы выигрывать матчи. Его постоянно критикуют за одно и то же: гольф и испанский язык... Мне хотелось бы, чтобы он вышел и дал интервью на испанском, потому что в раздевалке он хорошо говорит со многими игроками и отлично все понимает. Но это его личное дело. Если он решил говорить с журналистами на английском, то пусть, просто это могло положить конец разговорам о его испанском и все наконец поняли бы, насколько он предан делу", - цитирует Куртуа Marca.

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Реал, Новости спорта, Новости футбола, Тибо Куртуа.
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