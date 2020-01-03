Куртуа заступился на одноклубника перед журналистами

Новости спорта:Тибо Куртуа похвалил Гарета Бейла.

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал критику, которая все время сыпется в адрес его партнера по команде Гарета Бэйла.

Футболиста часто упрекают в том, что он не знает испанского языка, несмотря на то, что много лет играет в Испании. Кроме того, валлийцу часто вспоминают его любовь к гольфу, считая, что это мешает футболу.

"Мне нравится, что я могу поддерживать свой английский, общаясь с Гаретом, хотя испанским он владеет лучше, чем многие думают. Он легко мог бы дать интервью на испанском, без всяких проблем. Я много с ним разговариваю, мне тоже нравится гольф.

Гарет делает все, чтобы выигрывать матчи. Его постоянно критикуют за одно и то же: гольф и испанский язык... Мне хотелось бы, чтобы он вышел и дал интервью на испанском, потому что в раздевалке он хорошо говорит со многими игроками и отлично все понимает. Но это его личное дело. Если он решил говорить с журналистами на английском, то пусть, просто это могло положить конец разговорам о его испанском и все наконец поняли бы, насколько он предан делу", - цитирует Куртуа Marca.