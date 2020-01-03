Наказание Райо Вальекано по делу Зозули приостановили

Новости спорта:Испанский клуб подал апелляцию.

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, наложенных на «Райо Вальекано» за прерванный матч против «Альбасете» из-за оскорблений в адрес Романа Зозули, сообщает Marca.

15 декабря игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм, матч будет доигран при пустых трибунах, а 27 декабря «Райо» получил штраф в размере 18 тысяч евро.

Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Однако апелляционный комитет установил, что у «Райо Вальекано» не было достаточно времени для подачи апелляции, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января, против «Жироны».