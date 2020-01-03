Тоттенхэм назвал свои трансферные цели в зимнее трансферное окно

Новости спорта:Тотенхєм сильно планирует усилиться в январе.

«Тоттенхэм» планирует усилить правый фланг защиты, сообщает Sky Sports.

«Шпоры интересуются защитником «Норвича» Максом Ааронсом и Норди Мукиеле из «РБ Лейпциг». Клуб следит за развитием обоих игроков.

При этом на 19-летнего англичанина, которого «Тоттенхэм» изучает с лета прошлого года, также претендуют «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм». Ожидается, что Ааронса будет возможно подписать за сумму около 30 млн фунтов.

Ааронс в этом сезоне АПЛ провел 19 матчей, Мукиеле в Бундеслиге сыграл в 12 матчах, забив дважды.