Интер намерен переманить лидера Тоттенхэма

Новости спорта:Интер собирается подписать Кристиана Эриксена.

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» хочет выручить с продажи полузащитника Кристиана Эриксена не менее € 30 млн.

Эти требования отпугивают миланский «Интер», который заинтересован в приобретении игрока этой зимой, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, чтобы присоединиться к ним предстоящим летом на правах свободного агента.

Несмотря на высокие требования «шпор», «Интер» не теряет интереса к Эриксену, но предпочитает получить его бесплатно после завершения нынешнего сезона.

Конкурентами миланского клуба в борьбе за 27-летнего хавбека, являются мадридский «Реал», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».