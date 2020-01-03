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Челси продаст запасного форварда при одном условии

Челси продаст запасного форварда при одном условии
20:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Челси не отпустит Жиру, если не найдет ему замену.

Помощник главного тренера Челси Джоди Моррис дал понять, что клуб не отпустит нападающего Оливье Жиру в другой клуб, если не найдет ему замену.

Француза, потерявшего место в стартовом составе Синих, связывают с потенциальным переходом в ряд европейских клубов.

«Пока Жиру все еще играет за Челси. Мы не можем отпустить игрока, если это создаст для нас кадровую проблему», — приводит слова Морриса Reuters.

«Конечно, нужно также учитывать личность игрока, но я должен сказать, что Жиру был искючительно профессионалом с тех пор, как пришел в клуб».

Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии 

В нынешнем сезоне чемпион мира в составе сборной Франции сыграл только в 7 матчах и забил единственный гол во всех турнирах.

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АПЛ, Челси, Оливье Жиру, Новости футбола.
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