Наполи хочет арендовать лидера аутсайдера Примеры

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Наполи продолжает переговоры по трансферу полузащитника Сельты Станислава Лоботки, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Неаполитанцы намерены арендовать хавбека до конца сезона за 3 миллиона евро с обязательством выкупа за 17 миллионов евро.

Сельта же готова отпустить словацкого игрока за 22 миллиона евро. Сам Лоботка настаивает на трансфере в Наполи. В нынешнем сезоне 25-летний Лоботка провел 17 матчей за Сельту, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в декабре Наполи возглавил Дженнаро Гаттузо, сменив на посту главного тренера команды Карло Анчелотти.

Наполи идет на 8-м месте в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда Гаттузо проведет 6 января дома против Интера.