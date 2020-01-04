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Анчелотти мог возглавить Ливерпуль

Анчелотти мог возглавить Ливерпуль
11:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Карло Анчелотти мог принять "красных" перед Клоппом.

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Ливерпуль» в 2015 году. В итоге главным тренером мерсисайдской команды стал Юрген Клопп.

«Общался с владельцем „Ливерпуля“ после того, как покинул „Реал“. Они искали нового тренера. Думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена Клоппа. Он делает фантастическую работу в „Ливерпуле“, молодец», — приводит слова Анчелотти The Telegraph.

Завтра, 5 января, состоится матч 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря 2019 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Его предыдущая команда — «Наполи», откуда он был уволен сразу после выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

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Реал, Карло Анчелотти, Ливерпуль, Новости футбола, Эвертон.
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