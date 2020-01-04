Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии

Новости спорта:"Шпоры" активно ищут замену Харри Кейну.

ондонский "Тоттенхэм" хотел бы усилить свою атакующую линию испанским форвардом Пако Алькасером, который в настоящий момент защищает цвета дортмундской "Боруссии".

Напомним, что сам испанец, опасаясь конкуренции со стороны новичка "Боруссии" Эрлинга Холанда, попросил руководство дортмундского клуба рассмотреть трансферные варианты. Как уверяют немецкие источники, в Дортмунде не против ухода форварда и сразу отпустят его за 40 миллионов евро.

В числе претендентов называют мадридский "Атлетико", однако не исключено, что Пако Алькасер пойдет по уже испробованной схеме, поиграв сначала по арендному соглашению.

В этой связи предложение "Тоттенхэма", снова потерявшего из-за травмы Гарри Кейна, выглядит оптимальным.