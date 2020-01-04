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Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии

Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
12:22 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:"Шпоры" активно ищут замену Харри Кейну.

ондонский "Тоттенхэм" хотел бы усилить свою атакующую линию испанским форвардом Пако Алькасером, который в настоящий момент защищает цвета дортмундской "Боруссии".

Напомним, что сам испанец, опасаясь конкуренции со стороны новичка "Боруссии" Эрлинга Холанда, попросил руководство дортмундского клуба рассмотреть трансферные варианты. Как уверяют немецкие источники, в Дортмунде не против ухода форварда и сразу отпустят его за 40 миллионов евро.

В числе претендентов называют мадридский "Атлетико", однако не исключено, что Пако Алькасер пойдет по уже испробованной схеме, поиграв сначала по арендному соглашению.

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В этой связи предложение "Тоттенхэма", снова потерявшего из-за травмы Гарри Кейна, выглядит оптимальным.

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АПЛ, Боруссия, Пако Алькасер, Харри Кейн.
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