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Маркевич: команда Шевченко проявила себя во всей красе

Маркевич: команда Шевченко проявила себя во всей красе
14:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта:Мирон Маркевич подвел итоги года для футбольной Украины.

Глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич считает, что 2019 год был одним из лучших для украинского футбола за всю историю.

Известный тренер надеется на чемпионате Европы-2020 увидеть национальную сборную Украины среди восьми лучших на континенте, сообщает пресс-служба УАФ.

"Прошлый год был для нашего футбола ярким и красочным. Сборная U20 выиграла чемпионат мира. Главная команда страны вышла в финальную часть Евро-2020.Перед отбором на Евро у меня был сдержанный оптимизм, но команда Андрея Шевченко проявила себя во всей красе. Мало того, что наша сборная обошла в турнирной таблице чемпионов Европы португальцев, так еще и всю дистанцию квалификации прошла без поражений. Игра "сине-желтых" дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, выученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим нашу сборную среди восьми лучших команд континента", - заявил Маркевич.

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Сборная Украины, Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбол.
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