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15-летний бразилец побил рекорд Неймара

15-летний бразилец побил рекорд Неймара
15:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пабло Хуан побил рекорд главной звезды сборной Бразилии Неймар.

Форвард "Освальдо" Пабло Хуан побил рекорд нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, став самым молодым игроком, принявшим участие в матче юниорского Кубка Сан-Паулу. Об этом сообщает Globo Esporte.

Хуан принял участие в матче с "Понте Прета", который состоялся в пятницу, 3 января. На момент выхода на поле нападающему исполнилось 15 лет 3 месяца и 24 дня. Таким образом, он побил рекорд Неймара, который в 2008 году, будучи игроком "Сантоса", сыграл в матче юниорского Кубка Сан-Паулу, когда ему было 15 лет и 11 месяцев.

"Сыграть в юниорском Кубке Сан-Паулу всегда было моей мечтой, так как это великий турнир, за которым следят топ-клубы", — прокомментировал свой рекорд Хуан.

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Отметим, матч между "Освальдо" и "Понте Прета" завершился поражением команды Хуана с разгромным счётом 1:5.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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