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Суббота, 04.01.2020
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Сульшер жестко ответил на критику ван Перси

Сульшер жестко ответил на критику ван Перси
17:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Норвежец Уле-Гуннар Сульшер отметил, что экс-футболист не имеет права его критиковать.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова экс-форварда манкунианцев Робина ван Перси, который заявил, что не хочет видеть улыбку на лице наставника после проигрышей команды.

"Я не знаю Робина, а он не знает меня. Он не имеет права критиковать мой стиль работы, и я не собираюсь меняться. Это точно.

Ван Перси взял мою футболку с 20-м номером. Больше он у меня ничего не заберет. Мы живем не в средневековье, чтобы проявлять агрессию во время работы", - цитирует Сульшера The Telegraph.

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Напомним, Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. Недавно манкунианцы уступили Арсеналу (0:2) в матче АПЛ.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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