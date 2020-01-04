Бешикташ хочет снова арендовать Кариуса у Ливерпуля

Новости спорта:Кариус выступает за "Бешикташ" с августа 2018 года.

"Бешикташ" планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю", сообщает Fanatik.

Действующее соглашение об аренде Кариуса рассчитано до 30 июня 2020 года. "Бешикташ" может выкупить 26-летнего футболиста за € 8 млн, однако руководство турецкого клуба считает эту сумму завышенной. В сложившейся ситуации чёрно-белые хотят провести новые переговоры с "Ливерпулем" об аренде немецкого вратаря.

В нынешнем сезоне он пропустил 30 мячей в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне. В активе Лориса 6 сухих встреч.

"Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В 17 матчах команда Абдуллы Авчи набрала 30 очков.