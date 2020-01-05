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Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)

Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)
07:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Матч 19-го тура чемпионата Испании между Атлетико и Леванте завершился победой матрасников.

В поединке 19-го тура первенства Примеры Атлетико справился с Леванте благодаря голам Корреа и Фелипе.

Хозяева быстро открыли счет, но так же быстро позволили гостям отыграться. Впрочем, радость Леванте длилась всего две минуты. Окончательный счет был установлен на 18-й минуте, и больше голов зрители не увидели.

Атлетико отдал инициативу левантийцам (40% владения мячом против 60%), но значительно превзошел соперника по ударам (17-6 всего и 8-3 в створ).

Победа позволила "матрасникам" сравняться с Севильей по набранным очкам (35), но превзойти по разнице забитых и пропущенных мячей (+10 против +6) и подняться на третью строчку в турнирной таблице.

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Атлетико - Леванте 2:1

Голы: Корреа, 13, Фелипе, 18 — Рохер, 16.

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди (Витоло, 63) — Корреа, Эррера, Партей, Сауль — Мората, Фелиш (Валера, 87).

Леванте: Фернандес — Коке, Кабако, Постиго, Тоньо — Рочина (Эрнани, 72), Кампанья, Радоя (Вукчевич, 85), Барди — Майораль (Моралес, 46), Рохер.

Предупреждения: Партей — Рочина, Кабако, Вукчевич.

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