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Барселона упустила победу над Эспаньолом в Примере (Видео)

Барселона упустила победу над Эспаньолом в Примере (Видео)
08:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Подопечные Вальверде переломили ход поединка, но так и не смогли набрать три очка в матче против Эспаньола.

Барселона в рамках девятнадцатого тура гости у Эспаньола. Отметим, что в составе "сине-гранатовых" с первых минут появился Роберто, а не Семеду, а также наличие Ракитича в центре поля. С первых минут на поле было очень много борьбы, но территориальное преимущество было на стороне подопечных Эрнесто Вальверде.

Эспаньол долго не мог провести толковую атаку, но зато как в итоге получилось! Хозяева заработали штрафной на правом фланге, а Давид Лопес головой послал мяч точно в дальний угол ворот после подачи Роки. Арбитры даже просмотрели эпизод на наличие положения "вне игры", но ничего противозаконного не углядели.

"Сине-гранатовые" сразу же пошли в атаку большим силами, но взламывать массированную оборону противника было довольно тяжело. Под конец тайма Барселона могла сравнивать счет, но сперва Давид Лопес справился с ударом Месси головой, а затем Суарес ударом с носка послал мяч в штангу ворот после отличного маневра.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе хозяев, а вторая половина игры началась под шквал атак Барселоны, которые вылились в забитый мяч — Луис Суарес здорово подправил мяч в ближний угол после передачи Альбы с фланга. Эспаньол немного пошатнуло такое стремительное развитие событий.

Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)

Барселона же воспользовалась несобранностью соперника и смогла выйти вперед — Суарес исполнил роскошную передачу внешней стороной стопы на Видаля, а тот отправил мяч в ворота.1:2. Барселона продолжила нагнетать обстановку около чужой штрафной, а потому Давиду Лопесу пришлось потрудиться, чтобы справиться с очередным ударом Суареса.

Казалось, что победа от Барселоны никуда не денется, но Де Йонг получил глупую желтую карточку, которая стала для него второй. Эспаньол, как и ожидалось, активизировался под конец встречи смог сравнять счет — Ву Лей поразил дальний угол ворот Нето. На большее команды не сподобились, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Эспаньол - Барселона 2:2

Голы: Д. Лопес, 23, Ву Лей, 88 — Суарес, 50, Видаль, 59

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Налдо, Вила – В. Гомес (Варгас, 62), Дардер, Давид Лопес (Иттураспе, 67), Рока – Мелендо (Ву Лей, 74), Кальери

Барселона: Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 46) – Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80)

Предупреждения: Рока, Х. Лопес — Де Йонг

Удаление: Де Йонг, 75 (вторая желтая карточка)

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