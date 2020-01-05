Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Бой Джошуа-Руис 2 не побил рекорд поединка Кличко в Британии
Бой Джошуа-Руис 2 не побил рекорд поединка Кличко в Британии
Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон ждет переигровка в Кубке Англии (Видео)
Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон ждет переигровка в Кубке Англии (Видео)
Барселона упустила победу над Эспаньолом в Примере (Видео)
Барселона упустила победу над Эспаньолом в Примере (Видео)
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины

Сейвы Куртуа - в обзоре матча Хетафе - Реал (Видео)

Сейвы Куртуа - в обзоре матча Хетафе - Реал (Видео)
08:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Реал возвращался к футбольным баталиям после небольшого перерыв дерби против Хетафе.

Зинедин Зидан испытывал некоторые кадровые проблемы, а потому в старте вышел Милитан, Менди и Иско. Хетафе с первых минут завладел игровой инициативой, хоть и не сильно торопился форсировать развитие событий.

Реалу же приходилось обороняться большими силами и надеяться на разящие контрвыпады, которые, стоит сказать, выходили редко. Первый стоящий момент возник в середине тайма, когда Амрабарри пробивал из-за пределов штрафной, но Тибо Куртуа грамотно выбрал позицию и с ударом противника справился.

Подопечные Зинедина Зидана совершили лишь несколько обдуманных атак и одна из них завершилась голом — Менди навесил с фланга, а Вваран в борьбе с Сорией протолкнул мяч в ворота. Гол, кстати, записали на счет испанского голкипера. Хозяева могли сравнять счет до перерыва, но Куртуа парировал удар Кабреры в упор.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Реала в счете, а начало второй половины игры осталось за Хетафе. Хозяева имели два опасных момента, но оба проходили при положении "вне игры". Команда Зидана, в свою очередь, заработали штрафной на правом фланге, а Кроос навесил точно на голову Варана, который не оставил шансов Сории.

Арбитры долго просматривали эпизод на наличие офсайда, но все-таки засчитали взятие ворот. Хетафе, стоит сказать, не отчаялся и вновь пошел в атаку большими силами, но снова чего-то им не хватало в атаке. Отдельно, конечно, стоит выделить Тибо Куртуа, который частенько выручал Реал.

Атлетико минимально обыграл Леванте в Примере (Видео)

Гости, кстати, тоже имели моменты, чтобы увеличить преимущество, но Бэйл и Винисиус не смогли выиграть у Сории свидания под углом. Тем не менее, своего Реал все-таки добился. Уже в компенсированная время гости провели роскошный контрвыпад, в завершающей стадии которого Вальверде выкатил мяч на пустые ворота для Модрича, а тому было трудно не попасть. Финальный свисток зафиксировал разгром Хетафе.

Хетафе - Реал 0:3

Голы: Сория, 34 (в свои ворота), Варан, 53, Модрич, 90+6

Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом (Ндиайе, 81) – Фажр (Молина, 60), Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата (Портильо, 80), Анхель

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос (Вальверде, 71), Каземиро, Модрич – Иско (Винисиус, 71), Бэйл — Бензема (Йович, 81)

Предупреждения: Ньом, Суарес, Портильо — Йович, Менди

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Хетафе, Футбол, Видео, Примера, Новости футбола, Хетафе - Реал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере
02 Планы Динамо на январь
03 Зинченко забил в Кубке Англии, МС прошел дальше (Видео)
04 Непобедимый хорватский боксер хочет боя с Поветкиным
05 Линекер: Гвардиола изменил футбол в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь