Эдегор стал лучшим игроком Норвегии в 2019 году

Новости спорта:Мартин Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии

Полузащитник "Реала Сосьедад" Мартин Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны на своей странице в "Твиттере".

В борьбе за почётное звание Эдегор обошёл нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, получившего награду "Прорыв года".

Эдегор выступает в составе "Реала Сосьедад" на правах аренды. Права на норвежского футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". В текущем сезоне Эдегор в 16 матчах чемпионата Испании забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Холанд перешёл из "Ред Булл Зальцбург" в дортмундскую "Боруссию" в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне он забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. Также на счету Эрлинга 8 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов.